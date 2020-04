Eerste dag afstandsonderwijs met vallen en opstaan

Het Dilbeekse gezin Boelaert telt vier kinderen. Vader Luk is leerkracht in het derde middelbaar humane wetenschappen in Regina Caeli in Dilbeek. Hij geeft nu online les via de computer. Maar ook z’n kinderen hebben een computer nodig om de lessen te kunnen volgen. “Gelukkig kan ik op school een computer lenen”, zegt vader Luk. “Dat heeft ons gered.” Dochter Flo, die in het vijfde leerjaar zit, is niet onverdeeld gelukkig met het les krijgen op afstand. “Als ik iets niet begrijp, dan vraag ik het aan mijn mama of papa. Maar die leggen dat zo ingewikkeld uit. De juf kan het eigenlijk beter”, lacht ze.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.