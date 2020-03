Eerste erosiepoel Zaventem bijna klaar

De voorbije jaren werd een erosiecoördinator aangesteld en werden al twee houthakseldammen aangelegd. De erosiepoel met een capaciteit van 1.900 kubieke meter in de Jagersstraat in Sterrebeek is het grootste project tot nu toe. De poel moet het water en de modder van de Terwenberg opvangen. "Het water kan een hele tijd blijven staan in de poel en wordt dan via een buizensysteem gecontroleerd afgevoerd naar de riolering. De modder blijft achter in de poel", zegt Bart Dewandeleer, schepen voor Ruimtelijke Ordening (CD&V).

De gemeente investeerde 180.000 euro in het project, waarbij Vlaanderen 141.000 euro subsidieert. “Erosiebestrijding is voor ons een prioriteit”, zegt Bart Dewandeleer. "Als afstromende modder in de tuinen en de woningen terecht komt, dan is dat voor de mensen een echte nachtmerrie. We willen daarom zoveel mogelijk probleempunten aanpakken en voorzien daar de komende jaar elk jaar 100.000 euro voor”.

Begin 2020 werden bovendien drie nieuwe erosieprojecten goedgekeurd. Aan de Tramlaan in Sterrebeek komt een grasstrook en houthakseldam, in de Achtbundersstraat komt een erosiepoel van ongeveer de grootte van die in de Jagersstraat. In de Jean Monnetwijk zijn tot slot plannen voor een erosiepoel van zo'n 1.000 kubieke meter.