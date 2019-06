Eerste moordenaar agente Kitty volledig vrij

Sinds gisteren is één van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen volledig vrij. Dat besliste de strafuitvoeringsrechtbank van Luik. Eerder werd hij tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord uit 2007 in Lot, bij Beersel. Sinds september was de man vrijgelaten met een enkelband.

Nourredine Cheikni zat tien jaar in de cel voor de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen. Die vond plaats op 4 december 2007 tijdens een interventie in Lot bij Beersel. Een andere agent raakte toen zwaar gewond. Toen Cheikni in september de gevangenis mocht verlaten met een enkelband, waren er protesten van de politievakbonden. Nu is de man volledig vrij, weet Het Nieuwsblad.

Cheikni is de eerste van de drie veroordeelde criminelen in het dossier rond de moord op Kitty Van Nieuwenhuysen. Hij moet zich wel aan voorwaarden houden. Zo mag hij geen contact hebben met zijn slachtoffers.