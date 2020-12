Eerste ontslagen vallen bij Brussels Airport

Eerder deze week raakte bekend dat Brussels Airport Company een besparingsplan uitwerkt en dat ontslagen tot de mogelijkheden behoren. Sinds begin dit jaar kreunt de luchthaven van Zaventem onder de coronacrisis. Zo ontving Brussels Airport in november amper 13 procent van het normale aantal passagiers in die periode van het jaar. Maar de kosten lopen wel door en dus ziet de luchthavenuitbater zich genoodzaakt om in te grijpen. Intussen zijn 16 werknemers ontslagen. De gesprekken over andere besparingsmaatregelen samen met de vakbonden lopen intussen verder . Bij Brussels Airport werken 900 mensen.