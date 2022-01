Eerste prikjes gezet in Halse kindervaccinatiepunt

In het kindervaccinatiecentrum in Halle zijn vandaag de eerste coronaprikjes gezet bij 5- tot 11-jarigen. De Eerstelijnszone Zennevallei koos er bewust voor om een apart centrum voor kinderen op te richten.

Het kindervaccinatiepunt van de Eerstelijnszone Zennevallei, waar de gemeenten Halle, Beersel, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Pepingen deel van uitmaken, is ondergebracht in JC De Kazerne in Halle. Daar kregen vandaag de eerste kinderen tussen 5 en 11 jaar hun coronavaccin. Het vaccinatiecentrum is speciaal ingekleed op maat van kinderen. Zo'n 12000 5- tot 11-jarigen kregen intussen een uitnodiging in de bus voor een coronaprik. Die is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Ouders moeten zelf een afspraakmoment vastleggen in het kindervaccinatiecentrum. Voor al je vragen rond de vaccinatie voor kinderen kan je terecht op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.