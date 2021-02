Eerste prikjes gezet in Skyhall Zaventem

De vaccinatiecampagne in onze regio komt langzaam maar zeker op gang. Dit weekend werd gevaccineerd in de vaccinatiecentra in Affligem en Asse. Vandaag werden de eerste prikjes gezet in de Skyhall in Zaventem.

Vandaag worden in de Skyhall in Zaventem de eerste spuitjes tegen COVID-19 toegediend aan zorgverleners uit Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem. Het centrum telt vier vaccinatielijnen, zodat er per uur 125 vaccins kunnen toegediend worden. Vandaag waren er zo'n 100 vaccindosissen voorzien. Maar omdat heel wat zorgverleners die ook werken in een ziekenhuis daar al hun prik hebben gehad, zal er overschot zijn.

"80 mensen hebben een uitnodiging gehad. 21 daarvan hebben bevestigd en een kleine 33 hebben zich uitgeschreven, de meeste reden omdat ze al gevaccineerd zijn", zegt coördinerend arts Patrick Dufraimont. "Dat laat ons toe om bijkomend zorgpersoneel te vaccineren. We zijn dan ook volop tandartsen en psychologen aan het opbellen." In totaal zullen in de Skyhall in Zaventem zo’n 60.000 inwoners twee keer gevaccineerd worden.