Eerste resultaten PFOS-vervuiling in Vilvoorde zijn geruststellend

Nadat de PFOS-problematiek vorig jaar in alle hevigheid losbarstte, moest OVAM nagaan of er ook in Vilvoorde effectief PFOS in de grond zit. Gezien de oude industriële activiteiten hoeft dat niet te verbazen, maar de resultaten van de uitgevoerde studies zijn tot nu toe geruststellend. “Zo zijn zowel de militaire kazerne in Peutie, de CAT-site achter het station, de Kodak-terreinen in Koningslo als het voormalige Akzo Nobelterrein aan de Leuvensesteenweg veilig bevonden”, zegt burgemeester Hans Bonte.

Ook het voormalige metaalverwerkend bedrijf La Poudrière, de voormalige locatie van de brandweer aan de Portaelsstraat en de terreinen van een bouwproject aan de Leuvensesteenweg blijken vrij van PFOS. Er moeten wel nog een hele reeks onderzoek uitgevoerd worden, maar de resultaten ervan zijn niet dringend.

“Het grote alarm van een aantal maanden terug is snel gevolgd door meer genuanceerde berichten vanuit de hogere overheid en OVAM. Bij ons was het belangrijk dat er snel duidelijkheid kwam over de sites waar ontwikkelingen op stapel staan en dat ziet er dus goed”, aldus Bonte.