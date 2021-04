Heuglijk nieuws vanuit de kerktoren in Ternat. Slechtvalken Zjozjef en Zjertrude zijn opnieuw mama en papa geworden. Gisteravond was er licht gekrijs te horen uit het nest hoog in de toren, drie minuten later brak het eerste slechtvalkkuikentje uit het ei. Enkele uren later kwam ook een tweede kuikentje piepen.

Eerste slechtvalkjes geboren in kerktoren van Ternat

Zjozjef en Zjertrude kiezen al enkele jaren de toren van de kerk in Ternat uit om hun nest te maken en eieren uit te broeden. Het eerst slechtvalkje maakte rond 22 uur z’n opwachting, twee uur later volgde een tweede. Normaal volgen er de komende dagen nog enkele kuikentjes. Natuurpunt Ternat verwacht dat het laatste ei zal uitkomen op 27 april. “Zjertrude broedt de resterende eieren uit”, zegt Jurgen Thiebout van Natuurpunt Ternat. “Wanneer de jongen ongeveer drie weken oud zijn en voor hun snelle groei meer voedsel nodig hebben, zal ook zij mee op jacht gaan. Beide oudervogels voeren dan de jongen of geven prooien aan hen door.”

Het zal nog meer dan een maand duren voor de kuikens vliegrijp zijn en zich aan hun eerste vlucht zullen wagen. Ook in de basiliek in Grimbergen wordt de komende dagen heuglijk nieuws verwacht. Ook daar is het een stilaan een traditie dat slechtvalken eieren uitbroeden.