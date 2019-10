Eerste trambestuurster van de MIVB krijgt halte naar haar genoemd

In 1955 verwelkomde de MIVB met Jeanne Herreman z’n eerste vrouwelijke trambestuurder in de rangen. 24 jaar na haar dood eert de Brusselse vervoermaatschappij haar met een tramhalte die naar haar is genoemd. “Ze kon perfect haar mannetje staan tussen al haar collega’s”, herinnert dochter Debora De Wint uit Liedekerke zich.

Als jonge vrouw met vijf kinderen stond Jeanne Herreman er alleen voor midden jaren ’50. Toen ze hoorde dat de MIVB in Brussel trambestuurders zocht, trok ze haar stoute schoenen aan en ging het avontuur tegemoet. “Ze begon in 1955 als eerste van een lichting vrouwelijke trambestuurders. De MIVB had die toen nog niet”, vertelt dochter Debora De Wint uit Liedekerke. “De opleiding bestond uit een taalproef en praktische training. Haar voordeel was dat zij tweetalig was en zeer leergierig. En dus mocht ze aan de slag.”

Jeanne Herreman werkte 12 jaar lang als trambestuurster in Brussel. “Ze was door iedereen op het werk gekend en geapprecieerd, mannelijke collega’s vroegen haar soms om raad”, herinnert Debora zich. “Door haar job als trambestuurster leerde ze ook andere culturen kennen. Ik herinner me een Marokkaanse familie die in Brussel woonde, waar we regelmatig te gast waren. Van hen leerde ze couscous maken en het theeritueel. Mijn moeder vond het zalig om nieuwe dingen te ontdekken.”

Jeanne Herreman overleed in 1985. Een paar weken geleden kreeg Jeanne van de MIVB een mooi postuum eerbetoon. De Brusselse vervoersmaatschappij noemde een tramhalte in Ukkel naar haar allereerste trambestuurster.

Foto: Jeanne Herreman links onderaan