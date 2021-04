Eerste Vlaamse paardencrematorium opent in Zellik

In Zellik is deze week een dierencrematorium voor paarden geopend. Dat is een primeur in Vlaanderen, want tot nu moesten eigenaars van paarden uitwijken naar Wallonië of het buitenland.

Vanzelfsprekend was het niet om een dierencrematorium voor paarden te openen, maar na een jaar bouwen opende Incinera deze week de deuren. Een moeilijkheid is om het dier tot in Zellik te brengen, maar daarvoor vonden de uitbaters inspiratie in het buitenland. “Het transport gebeurt met een aanhangwagen en een rollenblad dat op een bad is gemonteerd,” leggen ze uit.

In het crematiecentrum is een afscheidsruimte voorzien, zodat de eigenaar van het overleden paard zijn dier een laatste groet kan brengen. Gezien de vele manèges in onze regio, was de vraag naar een crematorium voor paarden groot.

Incinera richt zich in eerste instantie tot paarden, maar wil later uitbreiden en ook andere dieren cremeren. ​