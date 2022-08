Eind dit jaar wordt onderzoek Bende van Nijvel mogelijk stopgezet

Als er tegen het einde van dit jaar geen doorbraak komt in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, wordt het onderzoek stopgezet. Dat bevestigt het federaal parket. Al bijna 40 jaar wordt gezocht naar wie achter de brutale overvallen van de bende zit. Daarbij vielen in het totaal 28 doden. Acht daarvan in onze regio: vijf in Overijse, twee in Beersel én één in Halle.

Op 27 september 1985 valt de Bende van Nijvel zwaarbewapend de Delhaize in Overijse binnen. Vijf mensen overleven de overval niet. In 1982 viel een dode bij de overval op een restaurant in Beersel, in 1983 één bij de overval op de Colruyt in Halle en enkele maanden later één bij de overval op de Delhaize in Beersel.

Vier decennialang al zoeken speurders naar de daders, de laatste jaren nam het federaal parket het onderzoek in handen om de waarheid alsnog aan het licht te brengen. Voorlopig zonder resultaat. Als er tegen het einde van dit jaar geen doorbraak komt, stopt het onderzoek. Volgens de bevoegde magistrate wordt dan de periode te kort om nog tot een uitspraak in de rechtbank te komen. In 2025 verjaart het dossier rond de Bende van Nijvel.