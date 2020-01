Einde van de ellende met Dilbeekse waterleiding nog niet in zicht

Bij de eerste graafwerken voor de herstelling van de geplaagde waterleiding in de Stationsstraat in Dilbeek is gebleken dat er eerst nog heel wat nutsleidingen moeten verplaatst worden. “De meeste kunnen snel verplaatst worden, maar voor eentje is er meer tijd nodig. De werken lopen dan ook vertraging op. Pas ten vroegste op 21 januari kan de feitelijke herstelling van de buis starten en de werken zullen dan vermoedelijk tot eind februari duren”, klinkt het op de website van de gemeente Dilbeek. “De Watergroep is nog bezig met de nodige overkoppelingen van het waternet. De hoogste punten van Schepdaal kunnen soms nog een verlaagde druk hebben, maar de watervoorziening blijft gegarandeerd.”