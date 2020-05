Eizerse basisschool wordt voor 1 dag bloemenwinkel

Gisteren was het Moederdag, een topdag voor de mama's én normaal gezien ook voor de bloemenverkopers. Want niets leuker dan mama's verrassen met een boeketje. Alleen mochten de bloemenwinkels dit weekend door corona de deuren nog niet openen. In kleuter- en basisschool Sint-Jozef in Eizer bij Overijse bedachten ze een oplossing. Daar kon je zaterdag mooie bloemen kopen.

Door de coronacrisis kon onder meer het schoolfeest in de Sint-Jozefschool niet doorgaan en dus verkochten ze er bloemen om wat geld in kas te krijgen. 157 boeketten gingen over de spreekwoordelijke toonbank. Het initiatief was dus een schot in de roos.

Meer hierover vanavond in ons nieuws vanaf 18u.