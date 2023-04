Elia breekt 100 jaar oude hoogspanningslijn af tussen Malderen en Mechelen

Netbeheerder Elia is gestart met de verdere afbraak van de hoogspanningslijn tussen Malderen en Mechelen. Vorig jaar werden al een aantal pylonen verwijderd, nu is het de beurt aan de 50 resterende exemplaren. Tegen het najaar moeten de werken klaar zijn.

De hoogspanningslijn tussen Malderen en Mechelen is al meer dan 100 jaar oud en niet maar aangepast aan de noden van vandaag. Daarom besliste Elia enkele jaren geleden om de lijn uit dienst te nemen. De elektriciteitsdraden worden vervangen door ondergrondse kabels. Vorig jaar startte een aannemer met de afbraak van enkele masten, een werk waar Elia de komende maanden mee doorgaat. “We mikken erop om de hele lijn weggenomen te hebben tegen het najaar. In totaal zullen een 50-tal hoogspanningsmasten die al 100 jaar in het landschap staan, verwijderd worden”, zegt Simon November van Elia.

Wanneer vastgesteld wordt dat er nesten in een hoogspanningsmast gemaakt zijn, wordt de afbraak van de pyloon in kwestie later ingepland. Het afbreken van hoogspanningsmasten gebeurt met behulp van hoge kranen. “De masten worden gedemonteerd in verschillende delen. Daarna worden de funderingen weggenomen. Tenslotte wordt de bodem hersteld zodat de staat ervan overeenstemt met die van het omliggende terrein”, aldus November.