Energiehuis 3Wplus waarschuwt voor frauduleuze mails over uitbetaling energiepremies

In heel Vlaanderen circuleren er momenteel e-mails waarin staat dat mensen in aanmerking komen voor energiepremie bij het Energiehuis in hun gemeente. Wie die premie wil ontvangen, moet enkel zijn of haar rekeningnummer bevestigen en enkele persoonlijke gegevens meedelen. Vanuit het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) wordt opgeroepen om hier absoluut niet op in te gaan. “Een officiële instantie zoals de Vlaamse overheid of een energiehuis zal nooit via e-mail, sms, of telefoon vragen naar een wachtwoord, bankgegevens of andere persoonlijke en gevoelige gegevens”, klinkt het.

Verschillende inwoners uit Halle-Vilvoorde kregen de voorbije dagen zo’n e-mail in hun inbox. “Wij werden hierover al door een tiental mensen gecontacteerd. Het is goed dat de mensen alert zijn”, vertelt Ine Renson, projectverantwoordelijke bij Energiehuis 3Wplus. “We roepen iedereen op om zeer aandachtig te zijn. Omdat de mailberichten goed opgesteld, kunnen ze betrouwbaar overkomen. De moeilijkheid is dat de phishing mails vanuit verschillende e-mailadressen worden gestuurd. We kunnen dus niet waarschuwen voor een bepaalde type van mailadres.”

Wie een vermoedelijk vals bericht heeft ontvangen, wordt gevraagd om die door te sturen naar verdacht@safeonweb.be