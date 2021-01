Enquête laat inwoners hun zeg doen over mobiliteit in de regio

Sinds vorig jaar is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Eén daarvan is de vervoerregio Vlaamse Rand die grosso modo Halle-Vilvoorde omvat. De verschillende vervoerregio’s werken momenteel aan een Regionaal Mobiliteitsplan voor de middellange (2030) en de lange termijn (2050). Naast de lokale en hogere overheden en de vervoermaatschappijen, kunnen ook de inwoners van de regio hun mening geven en mee het mobiliteitsplan vormgeven. Dat kan door een enquête in te vullen. “Een krachtige visie komt maar tot stand door de inzichten van velen”, klinkt het bij de initiatiefnemers. "Ook jouw ideeën voor de Vlaamse Rand zijn dus welkom en nuttig. Je kan de enquête nog invullen tot en met 31 januari 2021. De input die de vervoerregio Vlaamse Rand hiermee verzamelt, vormt de basis om de ambities en doelstellingen scherp te stellen binnen de regio.” De enquête vind je hier.