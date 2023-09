Er wachten Olympic Essenbeek Halle creatieve maanden nu piste Provinciedomein vernieuwd wordt

Nu het startschot is gegeven voor de vernieuwing van de piste op het Provinciedomein Huizingen, moet atletiekclub Olympic Essenbeek Halle creatief zijn. De club heeft er haar vaste thuisbasis en is met 950 leden de tweede grootste atletiekclub van Vlaanderen.

De nieuwe piste in het Provinciedomein Huizingen wordt aangelegd door dezelfde firma die de nieuwe piste in het Koning Boudewijnstadion realiseerde. Tegen januari moeten de werken in Huizingen klaar zijn. “De piste heeft het meer dan twintig jaar uitgezongen, wat lang is,” weet Jean-Pierre De Staercke, voorzitter van OEH. Kostprijs van de nieuwe piste: zo’n 7 à 800.000 euro. Daarvan subsidieert Sport Vlaanderen 60 procent. Ook de stad Halle en de provincie Vlaams-Brabant dragen bij.

De komende maanden trainen de atleten van OEH op de grasvelden naast de piste. “We moeten creatief omspringen met de ruimte die we hebben. We zullen met de kleintjes dus meer spelletjes spelen en minder ruimte innemen,” zegt Jeugdcoördinator Jolien De Cock. Maar atleten die bijvoorbeeld verspringen, kogelstoten, hoogspringen of speerwerpen kunnen blijven trainen. “We zijn welkom bij een paar clubs in de regio, gelukkig maar.”