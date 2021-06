Eric Van Rompuy schrijft memoires: "Nooit mijn strijdbaarheid verloren"

Of de nu 71-jarige Zaventemnaar Eric Van Rompuy nu in de oppositie zat of deelnam aan het beleid, altijd bleef hij strijdbaar, bikkelhard voor de tegenstander, kritisch voor zijn eigen partij. Het leverde hem de bijnaam 'Das Kampfschwein' op. In 1977 werd hij voorzitter van de toenmalige CVP-jongeren en daarmee nam hij een vliegende start in de politiek. In mei 2019 zegde hij de actieve politiek vaarwel. Hij is nu nationaal voorzitter van de CD&V-senioren. Na twee jaar kon Eric Van Rompuy de politiek toch met enige afstand beschouwen en dus was de tijd rijp voor zijn memoires. "Ik heb veertig jaar politieke strijd meegemaakt, van het einde van de jaren zeventig tot 2019”, vertelt hij. “In mijn memoires vertel ik hoe ik die beleefd heb. In het Europees Parlement, in de Kamer, in de Vlaamse regering, als schepen in Zaventem en gemeenteraadslid, ik heb veel functies gehad. Het was fijn om dat allemaal eens te overlopen en daaruit een aantal conclusies te trekken voor het beleid in de toekomst."



'Rebel met een missie' van Eric Van Rompuy verscheen bij uitgeverij Lannoo.