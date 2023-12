Eva De Bleeker (Open Vld) krijgt derde plaats op Vlaamse lijst: “Al had ik heel graag lijsttrekker geweest”

Eva De Bleeker uit Hoeilaart krijgt de derde plaats op de Vlaamse lijst van Open Vld in Vlaams-Brabant. Dat heeft Vlaams minister Gwendolyn Rutten gezegd in een gesprek met Vlaamsparlement.tv. Rutten zelf trekt die lijst. “In tijden waarin het liberalisme onder druk staat, kan ik niet aan de zijlijn blijven staan. Al had ik graag lijsttrekker geweest voor de Kamer”, zegt De Bleeker.

Eva De Bleeker was tussen 2020 en 2022 Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken in de federale regering. Ze wou graag de lijst voor de Kamer in onze provincie trekken, maar trok op het laatste moment haar kandidatuur in. De liberalen kozen uiteindelijk voor Irina De Knop, burgemeester van Lennik. “Ik voel me gedragen door de liberale basis in Vlaams-Brabant. Ik had heel graag hun lijsttrekker geweest voor de Kamerlijst, maar het is anders verlopen”, zegt De Bleeker. “Nu zal ik met veel plezier de lijst voor het Vlaams parlement versterken. De peilingen zijn niet goed, de partij gaat door een moeilijke periode. In tijden waarin het liberalisme onder druk staat, kan ik niet aan de zijlijn blijven staan.”

Minister Gwendolyn Rutten, die de Vlaamse lijst trekt, zegt dat er moeilijke gesprekken waren, maar wil nu een sterk vrouwelijk duo vormen met De Bleeker. “Het kan al eens stormen in een huishouden, maar op een bepaald moment moet je luisteren naar elkaar en dingen uitpraten. Het waren geen moeilijke gesprekken als je meerdere kandidaten hebt. Maar Eva zet zich vol achter de Vlaamse lijst, waar ze samen met mij een tandem zal vormen in Vlaams-Brabant”, zegt Rutten in een interview met Vlaamsparlement.tv. Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde uit Diest staat op de 2de plaats van de lijst van Open Vld voor het Vlaams Parlement.