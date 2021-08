Eversem meet opnieuw de schade op: "Iedereen is hier razend"

Na de overstromingen van gisteren werd vandaag in de wijk Eversem in Meise gepoetst en de schade opgemeten. De verzadigde ondergrond kon de regen daar gisteren niet meer opnemen, alle water spoelde van de velden naar en in de huizen. Ook de discussie van de geplande sociale woningen laait weer op.

Heel wat Meisenaren willen die plannen van tafel, zoals burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA) vorige keer beloofde, maar da's niet zo simpel, reageert schepen van Openbare Werken Roel Anciaux (Samen Anders). “Ik hoorde gisteren minister Zuhal Demir ook zeggen dat er geen vergoedingen zullen worden gegeven als bouwplannen niet doorgaan. Ik denk dat er heel veel rechtszaken zullen volgen. Ik vraag aandacht voor die problematiek. Ik ben niet voor of tegen een project. Ik ben voor rechtszekerheid. En als men zegt dat de regels gaan wijzigen, laat die wijziging dan maar komen. Maar ik wil eerst het huiswerk zien.” Anciaux kreeg de voorbije weken veel kritiek vanuit de getroffen wijk. “Meneer Anciaux beweert dat hij de toestand hier kent, maar we zien hem hier nooit”, zegt buurtbewoonster An Declercq. “Iedereen is hier razend. Hier zijn delen in de wijk waar nog nooit een druppel water in de tuin gestaan heeft, die stonden nu blank. Het wordt gewoon erger en erger. Er moet iets gebeuren.”