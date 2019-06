Extra aandacht voor topwerk in Sint-Martinuskerk

Het schilderij ‘De liefdadigheid van Sint-Martinus’ dat in de Sint-Martinuskerk van Zaventem hangt, is één van de 45 kunstwerken dat de komende maanden in de spotlights wordt gezet. Het topwerk van de 17de eeuwse Vlaamse schilder Antoon Van Dyck maakt deel uit van het tentoonstellingsparcours ‘Vlaamse meesters in situ’.

Zowel het schilderij ‘De liefdadigheid van Sint-Martinus’ als de lijst werden speciaal gemaakt voor de Sint-Martinuskerk van Zaventem, waar het werk nog steeds hangt. “Op die manier krijg je informatie over het ontstaansverhaal die je in een museum niet krijgt. Van Dyck heeft voor dit schilderij bijvoorbeeld rekening gehouden met de lichtinval in de kerk.”, verduidelijkt Peter Wouters, directeur van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen.

Met de tentoonstelling wil Openbaar Kunstbezit Vlaanderen verborgen kunstwerken in kerken, kastelen en stadhuizen over heel Vlaanderen in de spotlights zetten. “Mensen rijden langs Zaventem naar de luchthaven en gaan in het buitenland kunstwerken in kerken bezoeken. Maar ons eigen verborgen erfgoed vergeten we dikwijls”, treurt Wouters.

‘Vlaamse meesters in situ’ loopt tot 30 september.