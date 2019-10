Extra nachtpatrouille voor Dilbeek

Grimbergen heeft aan de tijdelijke afvalophaalpunten aan het Gemeenteplein in Strombeek-Bever andermaal een sluikstort moeten opruimen. Die punten werden geplaatst omwille van de werken in de buurt. Op drie uur tijd werden zo'n twee vrachten weggevoerd, goed voor in in totaal 12 kubieke meter afval.