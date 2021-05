Extra vuilniswagens en mankracht nodig voor ophaling pmd

“Door de grotere hoeveelheden pmd-afval werken we vanaf nu met een extra ophaalwagen voor de ophaling van de pmd-zakken”, zegt algemeen directeur Jan Buysse van de afvalintercommunales Incovo en Interza. “Bij Incovo, de afvalintercommunale voor Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst is het zo dat het pmd niet altijd meer gelijktijdig met het papier wordt opgehaald.”

“We reden vroeger met een vrachtwagen die de twee afvalfracties kon meenemen in gescheiden compartimenten: papier en pmd. Maar doordat er veel meer pmd-zakken zijn, moeten we een extra vrachtwagen inzetten om de achtergebleven pmd-zakken op te laden. Op zich is het wel goed dat er meer pmd wordt ingezameld. De restafvalfractie is gezakt met zo’n tien procent, maar dat komt omdat mensen beter sorteren en meer plastiek in de blauwe pmd-zak stoppen.”

Bij intercommunale Interza, de afvalintercommunale van Kampenhout, Steenokkerzeel, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem is er een gelijkaardig verhaal. “Ook daar merken we dat er veel meer pmd-zakken op de ophaalrondes worden buiten gezet”, vertelt Jan Buysse. “Daar is geen gelijktijdige ophaling van papier en pmd, maar wordt het pmd in één en dezelfde vrachtwagen opgeladen.”

“We hebben daar wel de ploegen moeten versterken, omdat de laders veel meer zakken moeten opladen. Daar gaan ze met twee in plaats van één lader per vrachtwagen pmd ophalen.”

Directeur Jan Buysse merkt op dat de pmd-fractie niet alleen groter wordt, maar ook zuiverder is dan voorheen. “Dat is goed voor het recyclageproces dat dan vlotter kan verlopen en er is minder restafval”, besluit de directeur.