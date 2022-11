Familie Frederik Vanclooster dringt aan voor afsluiting langs kanaal: “Je kan toch niet wachten tot er weer iemand in het water sukkelt?”

De familie van Frederik Vanclooster, die op Nieuwjaar 2020 in Vilvoorde in het kanaal viel en verdronk, dringt in een mail bij de Vlaamse Waterweg aan op een afsluiting langs het kanaal. Eerder liet de Vlaamse Waterweg weten dat er ladders zijn geplaatst, maar een afsluiting niet aan de orde was.

De familie is zwaar ontgoocheld door het antwoord van de Vlaamse Waterweg. “Na zijn dood hebben heel veel mensen gewezen op de onveilige en gevaarlijke situatie aan het kanaal, waar elke afsluiting ontbreekt”, zegt vader Lucas Vanclooster. “We kregen zelfs de suggestie om de onveiligheid aan het kanaal juridisch aan te klagen. Maar dat zou onze zoon niet terugbrengen. Voor ons volstond de belofte dat er werk gemaakt zou worden van een afsluiting. Tot onze ontzetting blijkt nu opeens geen sprake meer te zijn van een afsluiting. Enkele ladders tegen de kademuur zouden volstaan. Het spijt ons, een ladder had het leven van onze Frederik niet kunnen redden.”

Vanclooster wijst op de honderden nieuwe appartementen voor gezinnen met kinderen die langs de kanaaloever verrijzen, de gloednieuwe basisschool Tangram, de supermarkt Albert Heijn en ook de activiteiten in de Kruitfabriek die weer in volle gang zijn: aanleiding genoeg om langs die kant de nodige veiligheidsmaatregelen te voorzien. “Wie onverhoeds in het water terechtkomt krijgt ofwel een hydroshock, een hartaanval dus, of is te verrast om een ladder te zoeken. En al helemaal als het donker is. In een enkel uitzonderlijk geval kan een ladder helpen om iemand van op de kade veilig te laten afdalen in het water, om te proberen een drenkeling te redden. Meer niet.”

De familie vraagt dus nogmaals met klem om een degelijke afsluiting te plaatsen van aan de Salangaanbrug tot voorbij alle appartementsgebouwen en Brasserie Canal. “Zo veel kan dat nu ook niet kosten, zeker niet in vergelijking met andere werkzaamheden in de buurt en met de waarde van een mensenleven. We verwijzen graag naar de veilige, stevige relingen die aan weerszijden van het kanaal zijn gezet ter hoogte van Humbeek-Sas, waar ook veel bewoning en beweging is. Je kan toch niet wachten tot er weer iemand in het water sukkelt?” Vanwege de Vlaamse Waterweg is er voorlopig nog geen nieuwe reactie.