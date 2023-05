Familie slachtoffer dodelijke vechtpartij roept op tot kalmte: “Koester geen wraak”

Na de dodelijke vechtpartij van vrijdag in het station van Zaventem en onlineberichten over wraakacties, is er al dagen ongerustheid bij jongeren en hun ouders. “Enkele jongeren hebben opgeroepen om de tragische dood te wreken, maar wij – familie en dichte vrienden – willen en steunen geen enkele wraakactie, in geen geval”, klinkt het op sociale media. “We roepen op tot kalmte zodat we in alle rust kunnen rouwen. Misbruik dit incident niet om jullie frustraties te uiten, want wij weten hoe het voelt om een kind te verliezen in gruwelijke omstandigheden.”

De familie doet ook een oproep aan de ouders van de jongeren. “Roep hen bij jullie en breng hen tot rede. Laat ons deze gebeurtenis gebruiken als een waarschuwing, en laat ons kalm blijven.”