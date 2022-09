Familiebedrijf uit Pepingen is uithangbord voor Korte Keten

“De verkiezing van de Korte Keten vond dit jaar voor de vierde keer plaats,” aldus Tom Dehaene, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Met de verkiezing willen we laten zien dat Korte Keten in ons provincie leeft. Overal wonen fantastische streek- en hoeveproducenten die het ontdekken waard zijn. Dankzij de verkiezing zetten we er elk jaar een aantal in de kijker.”

“We zijn heel fier dat we verkozen werden tot Korte Keten Kop 2022,” klinkt het bij de familie Vandersmissen-Crispel. “Het geeft een fantastisch gevoel om te weten dat zoveel mensen achter ons (familie)verhaal staan en ons steunen. Met deze titel hebben we nog meer goesting gekregen om verder te doen met wat we vandaag al doen: met veel liefde en passie groenten telen om onze klanten de allerbeste kwaliteit te geven.”

Naast Groenten & Fruit Vandersmissen-Crispel behoorden Eric’s Gamba’s uit Ternat, Herne Rabarber’t uit Herne, de Petrushoeve uit Molenbeek-Wersbeek en ’t Plukgeluk uit Leuven tot de vijf laureaten.