Nog voor storm Eunice in ons land was, veroorzaakte de felle wind in Opwijk de jongste dagen al schade aan het uitgebrande appartementencomplex in het centrum van de gemeente. Gelukkig vielen er geen slachtoffers.

Arbeiders ruimen nog puin in de buurt van het appartementsblok Asbeekhof. Deze week viel daar een vrijstaande muur op de bovenverdieping omver door de storm. De brokstukken vielen tussen Asbeekhof en Leirekenshof. Dat is een druk gebruikte passage naar het nabijgelegen jeugdhuis Nijdrop en het park van het Hof ten Hemelrijk. Gelukkig raakte niemand gewond en was er geen schade. In april vorig jaar legde een zware brand 8 appartementen in de Kloosterstraat in de as.