Ferdi koopt watertoren Steenokkerzeel: "Ik ben pokkefier"

De 53-jarige drankenhandelaar Ferdi Goovaerts is de trotse nieuwe eigenaar van de watertoren van Steenokkerzeel. Hij telde er 855.000 euro voor neer. Een ‘koopje’ want voor de coronacrisis stond het geklasseerd monument nog voor 1,75 miljoen te koop.

De voormalige watertoren, die als woning is ingericht, wisselde begin december van hand via de online verkoop op Biddit. 855.000 euro haalden de vorige eigenaars daarmee binnen, een tegenvaller gelet op het feit dat de toren voor de crisis nog voor 1,75 miljoen euro te koop stond. Zij gebruikten de toren als evenementenlocatie voor bedrijven, maar maakten net voor de coronacrisis een carrièreswitch. Daarom werd de vraagprijs plots enorm gedrukt.

Een koopje

Van dat ‘koopje’ maakte Steenokkerzeelnaar Ferdi Goovaerts, al 35 jaar eigenaar van drankencentrale GVS Drinks, dankbaar gebruik om zijn slag te slaan. “Ik reed hier regelmatig voorbij en zag dat het te koop stond”, vertelt hij. “1,75 miljoen euro was boven mijn budget. Als je de afwerking ziet is het wel die prijs waard. Toen zag ik het een paar weken geleden op Biddit staan en met die beginprijs... Ik ging er vanuit dat het naar 1,3 miljoen euro zou gaan en dus geen spek voor onze bek zou zijn. Toen het bieden begon, merkte ik dat we maar met twee waren en uiteindelijk is er op 855.000 euro afgeslagen.”

Droom wordt waar

Ferdi is in de wolken met zijn nieuwe aanwinst. “Het is een perfect gebouw met een niet te overtreffen uitzicht. Dit is alles waar je maar kan van dromen...”

De watertoren is een icoon in de regio. “Als Steenokkerzeelnaar ben ik pokkefier dat ik mij de eigenaar mag noemen. Zoiets kan je maar één keer in je leven kopen. Ik heb die toren hier altijd weten staan want hij dateert van 1937.”

De toekomst

De plannen van Ferdi zijn duidelijk. “We gaan op dezelfde manier verder als evenementenlocatie voor bedrijven. Dat liep wel goed. De capaciteit ligt wel maar rond de 50 personen. Het moet nog wat gezellig blijven. Er is nog een tweede zaal op een andere verdieping, maar dat is toch niet zo handig voor bijvoorbeeld familiefeesten. Voor bedrijven is er meer mogelijk dan voor particulieren.”

Maar daar wil Ferdi zich niet toe beperken. “Ik wil er ook de gemeente bij betrekken en er Steenokkerzeel mee op de toeristische kaart zetten. In de omgeving zijn verschillende fiets- en wandelroutes die tal van perspectieven bieden. Misschien kunnen we ook de zesdejaars van de scholen één keer per jaar uitnodigen. Het is echt een ‘wauw-gevoel’ om hier te staan en dat wil ik aan de mensen ook doorgeven. Ik heb ook al contact genomen met de vliegtuigspotters. Ik ben als Steenokkerzeelnaar wel wat gewoon, maar van hierboven is het nog spectaculairder om de vliegtuigen te zien landen. Het is denk ik ook uniek in Europa, zo’n geklasseerd gebouw vlak naast een luchthaven.”

Geen nieuwe woonst



In de watertoren wonen, ziet Ferdi niet zitten. “We verblijven hier wel regelmatig, maar hier permanent wonen, zie ik niet zitten. Ik ben een tuinliefhebber. Ik werk veel te graag in mijn moestuin en geniet van mijn duiven en kippen, eenden en vissen. Dat dat zie ik me hier nog niet doen (lacht). Ik ga mij te snel vervelen, ondanks het fantastische uitzicht. Maar zeg nooit nooit...”