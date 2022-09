Ferm zoekt kandidaten voor nieuwe opleiding zorgmedewerkers

Ferm Thuiszorg trekt aan de alarmbel. Om het nijpende tekort aan zorgpersoneel op te vangen, richtte Ferm een nieuw opleidingscentrum op in Zellik. De eerste opleiding zou over tien dagen moeten starten, maar er zijn nog te weinig kandidaten. Zonder voldoende instroom zullen veel zorgbehoevenden niet meer op thuiszorg kunnen rekenen.

Ferm Thuiszorg kampt met een groot tekort aan zorgmedewerkers. “We zijn volop op zoek naar mensen met een hart voor zorgbehoevende personen”, zegt opleidingscoördinator Guy Peeters. “De zorgvraag in deze regio is enorm toegenomen het afgelopen jaar en de overheid heeft extra steun ingezet en extra zorguren om die vraag tegemoet te komen.”

In heel Vlaanderen kende de overheid 200.000 extra zorguren toe, waarvan 16% voor Brussel en Halle-Vilvoorde. Daarmee telt onze regio de grootste uitbreiding. Er zijn zo'n 300 extra mensen nodig. Daarom opende Ferm Thuiszorg samen met VDAB een nieuw opleidingscentrum op de site Broekooi in Zellik. Op 26 september zou daar een eerste opleiding moeten starten. “Iedere werkzoekende komt in aanmerking”, zegt Peeters. “De cursisten behouden hun werkloosheidsuitkering, ze krijgen een tegemoetkoming in kinderopvang en hun vervoersonkosten worden terugbetaald.”

Ondanks de garantie op een job in de regio zijn er op dit moment te weinig cursisten om de eenjarige opleiding te laten doorgaan. Daarom is er morgen een infosessie in Zellik. Alle info daarover vind je hier.