Fiets- en wandelcafé Paddenbroek krijgt ‘Gouden Lambikstoemper’

De Lambikstoempers loven de manier waarop het fiets- en wandelcafé Paddenbroek geuze en lambiekbieren promoot. “Het is een zaak die nog niet zo lang bezig is, maar toch al zijn strepen heeft verdiend”, zegt Johan Wanne Madalijns, voorzitter van de Lambikstoempers. “De zaakvoerder wéét wat lambiek is en kent de lambiekbieren. Hij heeft een mooie bierkaart: een vijftal lambieken, een twintigtal oude geuzes en een twintigtal oude krieken.”



Het café is gelegen in het plattelandscentrum Paddenbroek middenin de Gooikse natuur. Eigenaar Roel Janssens heeft al twintig jaar ervaring in de horeca en kent de streekbieren door en door. Hij werkte onder meer in Den Herberg in Buizingen, Den Bascule in Bellingen en Lindemans in Vlezenbeek. “Ik ben wat geschrokken, maar het is een mooie eer om nu al een prijs in ontvangst te mogen nemen”, zegt Janssens. “Ik heb natuurlijk wel enorm gas gegeven van in het begin. Ik wou die lambiekbieren sowieso op de kaart zetten.”



Eerder wonnen onder meer De Heeren van Liedekercke, ’t Parlement, Den Herberg, De Smidse en restaurant Drie Fonteinen al de Gouden Lambikstoemper.