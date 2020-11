Fietsersbond wil oprit A12 aan Plantentuin Meise weg

De Fietsersbond plaatste zaterdag eigenhandig waarschuwingsborden aan de oprit. “Het is genoeg geweest”, zegt voorzitter Frederik Cousin van de Fietsersbond Meise. “Hoeveel slachtoffers moeten hier nog vallen? Het is hier levensgevaarlijk en dat weten politici al heel lang. Er zijn geen degelijke aanduidingen dat hier fietsers of voetgangers kunnen oversteken, zowel over de Nieuwelaan als op het fietspad over de oprit. Er is een zebrapad over de Nieuwelaan, maar daar wordt vaak gewoon over gevlogen zonder te stoppen. Kortom: deze situatie kan niet langer duren.”

Burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA) liet al weten dat het Agentschap Wegen en Verkeer de oprit sowieso wil schrappen als de sneltram er komt. “Maar het kan nog jaren duren voordat die sneltram er komt”, gaat voorzitter Frederik Cousin verder. “In die tijd kunnen er nog veel slachtoffers vallen. Dat kunnen we niet aanvaarden. Vandaar dat dat we hier waarschuwingsbordjes plaatsten om dit gevaarlijk punt aan te kaarten.” Schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) laat weten dat er op 4 december overleg is met het Agentschap Wegen en Verkeer over de toekomst van de oprit van de A12 richting Brussel aan de Plantentuin Meise. “We willen ook zo snel mogelijk een oplossing”, zegt ze.