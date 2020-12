Fietsverbinding tussen Pajottenland en Brussel

In het Pajottenland wordt werk gemaakt van een vlotte fietsverbinding naar Brussel: de VolleGaas-route. Het voorbije jaar werden de verschillende mogelijkheden onderzocht voor de fietsverbinding. "Het is minder ambitieus dan een fietssnelweg, maar wel even handig en aangepast aan het Pajottenland", zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V).

Het is de ambitie van enkele Pajotse gemeenten om fietsverbinding te realiseren tussen verschillende woonkernen in het Pajottenland en Brussel. “Door een beperkt aanbod aan openbaar vervoer in onze regio gebeuren veel verplaatsingen nog met de wagen. Deze fietsroute, in combinatie met de elektrische fiets, zal onze pendelaars nieuwe mogelijkheden geven,” zegt schepen van mobiliteit van Gooik Simon De Boeck (CD&V).

De VolleGaas-route die Galmaarden met Brussel verbindt zal ongeveer 28 kilometer lang zijn en takt aan op de linkeroever van het kanaal Brussel-Charleroi. “Het wordt geen fietssnelweg zoals die langs het kanaal tussen Halle en Brussel, maar wel een vlotte doorfietsroute die de oude trambedding in Gooik combineert met autoluwe wegen, landbouwwegen en fietsstraten. Minder ambitieus dan een fietssnelweg, maar wel even handig en aangepast aan het Pajottenland,” zegt gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene (CD&V).

De fietsverbinding start in Galmaarden en passeert vervolgens langs de woonkernen van Vollezele, Gooik, Leerbeek, Lennik, Gaasbeek en Vlezenbeek om vervolgens op de fietssnelweg langs het kanaal in Halle aan te sluiten.