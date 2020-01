Filiaal bpost in Zaventem blijft nog enkele dagen dicht

Het filiaal van bpost in Zaventem zal nog enkele dagen dicht blijven door de plofkraak die er in de nacht van maandag op dinsdag werd gepleegd. Klanten kunnen zaken afhalen in naburige kantoren of postpunten van bpost.

De plofkraak richtte aanzienlijk wat schade in het filiaal in Zaventem. Zo is de inkomhal vernield en een binnenmuur deels weggeblazen door de ontploffing. DOVO en het gerechtelijk lab besloten gisteren dat de daders daarvoor gas gebruikten. Wanneer het filiaal opnieuw opent, is nog niet duidelijk.

"De komende dagen blijft het alleszins dicht. De aangetekende zendingen en pakjes werden van in Zaventem naar het kantoor van Kortenberg gebracht. Wie een pakje moest afhalen in het filiaal in Zaventem, wordt op de hoogte gebracht dat hij dat in een ander filiaal of postpunt in de buurt kan doen", zegt Barbara Van Speybroeck van bpost.

Bpost zegt intussen dat de veiligheidsmechanismen in het filiaal goed gewerkt hebben. Alle inktcassettes in de geldautomaten zijn namelijk afgegaan. Daardoor is de kans groot dat de bankbiljetten die buit gemaakt zijn bij de plofkraak, besmeurd zijn met inkt en dus onbruikbaar zijn.