Filmmaakster en journaliste verliest levenswerk

De feiten dateren van vorige week, toen Rachida de trein nam tussen Brussel en Leuven. Op de trein stal iemand haar zwarte laptoptas, met daarin de laptop en harde schijf. Rachida is er het hart van in. "Op die zwarte schijf stonden alle beelden en het scenario van mijn nieuwe film over het leven van mijn vader. De film vertelt over zijn verhuis naar België en zijn ziekte van Alzheimer."

Uiteraard stelt Rachida alles in het werk om haar levenswerk terug te kunnen krijgen. "De laptop is niet eens nodig, als ik de harde schijf al zou hebben, zou ik dolgelukkig zijn", aldus Rachida. De laptop die gestolen werd, is overigens een Macbook van Apple.

In haar zoektocht kreeg Rachida deze week nog steun van de Vilvoordse choreograaf Ish Ait Hamou. Hij richtte zich persoonlijk tot de dief en spoorde hem aan de laptop en de harde schijf terug te bezorgen. "Ik heb een tijdje geleden ook 3 hoofdstukken van mijn boek verloren, dus ik kan me inbeelden hoe het moet voelen om alles te verliezen", aldus Ish.