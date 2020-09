Financiële kater dreigt voor Ternatse scholen die capaciteit verhogen: “Geleverde inspanningen belonen”

Net als de voorbije jaren zagen scholen in de Rand rond Brussel ook dit schooljaar een grote stijging van het aantal leerlingen. De middenschool Sint-Angela en het Sint-Jozefinstituut in Ternat richtten in allerijl extra klaslokalen in om aan de vraag te voldoen en er werd geïnvesteerd in leerkrachten. Van die inspanningen dreigen de scholen nu zelf de dupe te worden, want voorlopig moeten ze alles zelf bekostigen.

De middenschool Sint-Angela plande om het nieuwe schooljaar te starten met 595 leerlingen. “Maar net als in de omliggende scholen bleef de vraag maar toenemen. We zijn daardoor uitgegroeid tot een school van 640 leerlingen”, zegt directeur schoolorganisatie Filip Van Eesbeeck. “De bovenbouw van de school, het Sint-Jozefinstituut, kampt met hetzelfde probleem. Daar zijn ook verbouwingen aan de gang om 50 leerlingen extra op te vangen. We betalen voorlopig alles uit eigen zak”, zegt directeur schoolorganisatie van Sint-Angela Filip Van Eesbeeck.

Verandering lijkt daar niet meteen in te komen. Volgens het schoolbestuur is de afgeschafte spoedtelling daar de oorzaak van. "De voorbije jaren werd het aantal benodigde lerarenuren in oktober geteld en kregen scholen op basis daarvan extra budgetten. Nu niet, want de telling zou ten vroegste in februari volgend jaar plaatsvinden. Onze school dreigt in de problemen te komen als het financiële niet meer klopt"; gaat Van Eesbeeck verder.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde vorige week nieuwe subsidies aan waarmee 500 extra plaatsen moeten gecreëerd worden in de onderwijszone Dilbeek. Maar dat lost de problemen van Sint-Angela dit schooljaar niet op. "Begin juli schreven we een brief aan minister Weyts. Tot op vandaag heeft de school geen antwoord gehad. We hopen dat de minister toch eens kijkt naar de scholen die extra inspanningen hebben geleverd en dat toch versneld beloont”, aldus Van Eesbeeck.