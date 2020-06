Fitnesscentra mogen weer open: “We hadden het niet verwacht”

Volgende week maandag mogen de fitnesscentra in ons land opnieuw de deuren openen. “We hadden het niet verwacht. In Nederland mogen ze ten vroegste op 1 juli openen, dus is het zeer leuk nieuws”, zegt Etienne Van der Zijpen, zaakvoerder van Thermae Sports in Brussegem, bij Merchtem.

De voorbije weken konden klanten al langsgaan bij Thermae Sports. “We hebben al ons materiaal naar buiten verhuisd om in open lucht de klanten te kunnen laten sporten. Nu moeten we er heel snel invliegen om alles opnieuw te verhuizen. Alles moet gepoetst en ontsmet worden, maar we gaan er voor”, aldus Van der Zijpen.

Hoe zien ze in Brussegem het fitnessen na corona? “De grote verandering zal het ontsmetten worden. Dat wordt een hele grote opdracht. Het gaat om de klanten die hun handen moeten ontsmetten bij het binnenkomen, de toestellen reinigen en ontsmetten tussen de fitnessbeurten, enzovoort. We gaan de komende dagen kijken wie welke richtlijnen opvolgt”, zegt Van der Zijpen.

Thermae Sports rekent ook op het gezond verstand van de klant. “Tijdens het buiten sporten waren we daar blij verrast over. Iedereen houdt zich aan de regels. Iedereen lijkt te weten wat hij of zij moet doen. We werken ook uitsluitend met reserveringen. Als je niet gereserveerd hebt, kom je niet binnen”, besluit Van der Zijpen.