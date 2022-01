Fons ontdekt fout bij verkeersborden: “Niemand kan tot aan zijn woning rijden”

Vorig jaar rolde Kapelle-op-den-Bos een vrachtroutenetwerk om zwaar verkeer uite de woonwijken te weren. Langs de Jan van Eyckstraat in Kapelle-op-den-Bos staan daardoor verkeersborden die verbieden om links- en rechtsaf te slaan. Linksaf mag wel nog plaatselijk verkeer, rechtsaf volgens de borden niemand. Laat dat nu net de richting zijn die alle bewoners van de woonwijk in moeten.“Ik contacteerde de politie en gemeente en die gaven mij gelijk, maar verder werd er niets aan gedaan”, zegt Fons. “Dat ik een boete krijg is één ding, maar wat als er ongeval gebeurt? Dan is diegene die rechtsaf slaat in fout omdat hij de wegcode overtreedt.”

Omdat hij verder geen gehoor kreeg van de gemeente, nam Fons contact op met het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Doordat hij ook een klacht heeft overgemaakt, wordt aan de gemeente gevraagd om een dossier op te maken”, reageert Bruno Keuleers, sinds dit jaar schepen van Mobiliteit in Kapelle-op-den-Bos. “Ik neem zijn opmerkingen mee naar een overleg met de mobiliteitsambtenaar en politiediensten. Op die manier kunnen we bekijken of de borden aangepast moeten worden om een juridische zekerheid te bieden voor de weggebruikers.”