Frédéric Petit (Wezembeek-Oppem): “Blij met duidelijkheid over taalregister”

Burgemeester van Wezembeek-Oppem Frédéric Petit (MR) reageert opgelucht op de uitspraak van de Raad van State over het aanleggen van een taalregister in de faciliteitengemeenten. “Eindelijk is er de duidelijkheid waar we al zo lang om vroegen. Ik verwacht van de Vlaamse overheid dat ze het arrest zal naleven.”

De Raad van State oordeelde dat de besturen van de faciliteitengemeenten een taalregister mogen aanleggen om op die manier de Franstalige inwoners die daarom vragen, hun administratieve documenten in het Frans te bezorgen. Het rechtscollege bepaalde ook dat Franstaligen maar om de vier jaar een aanvraag moeten doen. “Het arrest is zeer duidelijk”, reageert burgemeester van Wezembeek-Oppem Frédéric Petit. “We hebben dus het recht om zo’n register aan te leggen en dat is zeer belangrijk. We zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Het is ook belangrijk voor het evenwicht tussen de gemeenschappen in de gemeente. Toen minister Geert Bourgeois me indertijd benoemde, drukte hij me op het hart dat ik de arresten van de Raad van State moest naleven. Ik heb dat gedaan. Ik verwacht nu van de Vlaamse overheid hetzelfde.”