Fractie van kersverse burgemeester Bever is absolute meerderheid kwijt

De kersverse burgemeester van Bever Kristof Cattie (Thuis in Bever) staat al voor een uitdaging. Zijn partij is de absolute meerderheid kwijt nadat gemeenteraadslid Françoise Herman aangaf zich niet meer te kunnen vinden in de standpunten van Thuis in Bever en als onafhankelijk raadslid voort wil zetelen. Cattie legde vorige week pas de eed af als burgemeester. Hij volgt Dirk Willem op.