Freddy zet tuin open voor gezinnen met kinderen

Kleine Thalia geniet samen met haar mama en papa van een spelletje petanque in de lentezon. Ze komen speciaal uit Ukkel naar de tuin van Freddy Vanden Wouwer in Hoeilaart, want thuis kunnen ze dat niet. “Wij wonen in de stad in een appartement. Ik zag op Facebook een artikel over Freddy”, zegt mama Grace Larose. “Ik vond het een superidee, want we zitten een beetje opgesloten sinds anderhalf jaar.”

Net om die reden stelt Freddy z’n tuin open. Wie er wil gaan spelen, moet wel eerst reserveren. “Het is de bedoeling dat mensen via Facebook of via mijn telefoonnummer vragen wanneer ze kunnen komen”, zegt Freddy Vanden Wouwer. “Veiligheidshalve laat ik maar één bubbel per uur toe. Ik deel graag met mensen, kinderen kunnen hier ravotten. Ik heb er ook plezier aan, want dan ben ik niet alleen.”