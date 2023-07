Frederick uit Steenokkerzeel is wereldkampioen feeder vissen

Frederick Wouters (42) uit Steenokkerzeel heeft zich in Servië tot wereldkampioen feederen gekroond. Dat is een aparte discipline in de hengelsport. “Mijn tacktiek om voor grotere vissen te gaan, heeft geloond,” aldus Frederick. Hij benadruk dat concentratie, efficiëntie én teamwork cruciaal zijn in de sport.

Feederen is een aparte, zeer technische, discipline in de hengelsport. “Je gooit een lijn telkens naar dezelfde plek in het water, zonder een dobbertje, maar met een gaaskorfje met een loodje aan dat je met voeder vult. Daar hangt een onderlijntje met een haakje aan,” legt Frederick uit. “Die hengel zet je haaks op de waterkant. Van het moment dat het tipje van de hengel begint te trillen, moet je de haak vastzetten om die vis te kunnen vangen.” De bedoeling van de sport is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk gewicht aan vis op te halen. Dat is doorslaggevend. Het aantal vissen telt niet mee.

Frederick zijn tactiek op het WK in het Servische Bela Crkva rendeerde. “Ik ben gericht gaan vissen op grotere exemplaren zoals brasem, voorn en kroeskarper. De meeste deelnemers gingen voor een grote hoeveelheid aan katvissen, maar die wegen veel minder dan die grote vissen.”

27 landen namen met elk vijf vissers deel aan het WK. Frederick kwam aan de eindmeet samen met een Litouwer, maar het gewicht aan vis dat hij kon vangen, bleek 1,2 kilogram meer te zijn. Daarom werd Frederick tot winnaar uitgeroepen. “Het is het hoogtepunt van mijn carrière,” zegt hij. “Ik vis al sinds ik vijf jaar ben, maar feederen doe ik nog maar tien jaar. Ik had wel nooit wereldkampioen kunnen worden zonder mijn team. Elke schakel in ons 12-koppige team is super belangrijk.”