Freeriders moeten weg uit Sterrebeeks Huntsmanbos

Sterbike Trails ontstond zo’n tien jaar geleden. Drie vrienden ontdekten in het Huntsmanbos een motorcrossparcours en vormden het om tot een paradijs voor freeriders. Maar na een bezoek van een inspecteur van Natuur en Bos nam Sterbike Trails contact op met de eigenaar van het terrein. Ze hoopten samen een duurzame, constructieve oplossing te vinden om de terreinen te regulariseren.

“Maar we hebben van Agentschap Natuur en Bos een heel hard antwoord gekregen. Dat dit habitatwaardig terrein is en we met ons lawaai de dieren storen, wat volgens ons niet strookt met de realiteit”, zegt Axel Van Lombeek. “We zitten hier naast de E40, dus hier is wel wat geluid. We hebben in dit bos heel wat opruimwerk gedaan, want hier was veel vervuiling, en hebben respect voor de natuur. Als het hier niet meer mag, vragen we ons af waar nog wel?”