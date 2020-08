Fruittelers in de problemen door hittegolf: "Helft van de oogst vernield"

Het is vandaag de derde opeenvolgende dag dat het kwik tot ver boven de 30 graden stijgt. Dat is geen goed nieuws voor de fruittelers. Door de zonnestralen verbrandt het fruit. In de boomgaard van D'Haemer in Pepingen is 50 procent van de oogst vernield.