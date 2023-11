Gangsters blazen geldautomaat op aan bankkantoor

Aan een bankkantoor van Argenta op de Terhulpensesteenweg in Maleizen bij Overijse heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag een ontploffing voorgedaan. Gangsters hebben er een geldautomaat opgeblazen. Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat de daders op de vlucht sloegen zonder buit.

De feiten speelden zich af rond drie uur in het bankkantoor dat vlak naast de op- en afritten van de E411 ligt. “Er is een inbraak geweest in het bankkantoor gevolgd door een ontploffing aan een bankautomaat”, bevestigt korpschef Sébastien Verbeke van de politiezone Druivenstreek. “Onze ploegen zijn ter plaatse gesneld maar er werden ter plekke geen daders meer aangetroffen. In samenspraak met het parket zijn er sporen opgenomen door het labo. Ontmijningsdienst Dovo is ook ter plaatse geweest ter controle. Iets na 6 uur werd de locatie vrijgegeven.”

De schade aan het bankkantoor lijkt zich te beperken tot de automaat. "Uit de eerste vaststelling blijkt dat het om een gasontploffing gaat", zegt Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. "De onbekenden sloegen op de vlucht zonder buit. Het verder onderzoek zal worden uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde."