Ensemble Linkebeek Samen, de lijst van Damién Thiery in Linkebeek, doet een voorstel om de politieke knoop te ontwarren. Z’n partij stelt de piste van een gedeeld burgemeesterschap voor met Link@venir .

Gedeeld burgemeesterschap in Linkebeek?

Ensemble Linkebeek Samen stelt voor om van 2019 tot 2021 de sjerp te geven aan Link@venir van Yves Ghequière. De eerste drie jaar zou die laatste lijst dan de burgemeester en twee schepenen in het college hebben. Van 2022 tot 2024 zou het burgemeesterschap voor Ensemble Linkebeek Samen zijn. Die lijst heeft ook een schepen. In de periode waarin de ene partij de sjerp heeft, zou de andere het voorzitterschap van de gemeenteraad krijgen. Dat lijkt alvast niet te combineren met het feit dat Link@venir Activ’-gemeenteraadslid Roel Leemans wil voordragen als gemeenteraadsvoorzitter. De komende week zouden er in Linkebeek opnieuw gesprekken plaatsvinden om uit de politieke impasse te geraken.