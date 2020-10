Geen grote Halloweenfeesten, maar wel versierde tuintjes in Opwijk en omstreken

Halloween wordt almaar populairder in ons land. Hier en daar zie je versierde voortuintjes en gevels. Zeker in Opwijk, want daar lanceerde ondernemer Tom Costers van eventbureau Double MP een actie. Normaal gezien levert Costers decoratie voor grote evenementen en winkelcentra, maar door de coronacrisis ging hij op zoek naar een creatieve oplossing.

Een loods van meer dan 4.000 vierkante meter vol decoratie in alle mogelijke thema’s. Na acht maanden stof vergaren, hoopte Tom Costers van Double MP opnieuw heel wat spullen te kunnen leveren voor evenementen en winkelcentra. Toen onlangs de coronamaatregelen opnieuw verstrengd werden, regende het echter annulaties. “De moed zakte me even in de schoenen, maar toen ik in actie gekomen,” aldus Costers.

Oproep

Costers lanceerde de oproep dat al wie zijn voortuin of etalage wil ‘vergriezelen’ terecht kon in zijn zaak. Met succes. “We hebben meer dan dertig mensen gevonden bereid waren ons te steunen. Niet alleen in Opwijk, maar ook in Merchtem, Grimbergen, Londerzeel en zelfs Willebroek.”

Gevolg: decoratieve tuintjes en winkels én een tevreden man uit de evenementensector. “We kwamen eindelijk nog eens buiten en met de mensen praten. Daar draait het eigenlijk om in de evenementensector. En het was leuk om mensen te zien met fonkelende ogen.”