Geen ijspiste in Vilvoorde door hoge energieprijzen, Halle twijfelt nog

Vilvoorde kiest volgens Radio 2 dit jaar voor een rolschaatsbaan in plaats van een ijspiste. Zo’n ijspiste vraagt heel wat energie en die hoge kosten vindt de stad dit jaar onverantwoord, ook al werd er vorig jaar al gewerkt met een ecologische piste. Vilvoorde is wel van plan om te zorgen voor een rolschaatsbaan als alternatief tijdens de eindejaarsperiode.

Ook in Halle twijfelt organisator Halle Events of schaatsen komende winter wel mogelijk zal zijn door de torenhoge energieprijzen. “De laatste editie hadden we een elektriciteitsfactuur van 20.000 euro, alleen al voor het ijs. Nu zal dat wellicht maal drie of vier zijn”, zegt Roland Desomer, voorzitter van Halle Events. “Dat is een enorm budget dat in onze kas gaat vreten. En we zullen de prijs van een schaatsbeurt moeten verhogen. Dat gaat dan weer wringen in de mensen hun budget.

Ook burgemeester Marc Snoeck stelt zich vragen bij het event. “Op een moment dat iedereen eigenlijk moet besparen en kijkt hoe ze kunnen besparen op het vlak van energie’, een maandlang een grote ijspiste installeren … daarover gaan we toch nog moeten overleggen.” Dat overleg staat gepland op 21 september. Er zal ook gepraat worden over eventuele alternatieven, zoals het vervangen van de piste door een grote tent met horeca en een groot scherm om het komende EK samen te beleven.