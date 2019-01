Geen kamperende ouders meer in secundaire scholen Overijse, Wezembeek-Oppem en Zaventem

Het aanmeldsysteem geldt voor leerlingen die zich willen inschrijven voor het eerste jaar secundair (1A of 1B) in GO! atheneum Zaventem, GO! atheneum Tervuren, het ZAVO in Zaventem, het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, het Sint-Martinuscollege in Overijse, het GITO in Overijse of het GITO in Tervuren.

Het aanmeldsysteem maakt gebruik van je schoolvoorkeur en van een toevalsfactor om de plaatsen toe te wijzen. Broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel van een school hebben voorrang in die specifieke school. Het aanmeldsysteem houdt rekening met deze voorrang.

“Door digitaal aan te melden worden beschikbare plaatsen op een objectieve en transparante manier verdeeld. Het speelt geen rol wanneer je je precies aanmeldt binnen de aanmeldperiode. Of je je nu de eerste of de laatste dag aanmeldt, elk kind heeft dezelfde kans op de school van hoogste voorkeur,” zegt Leen Heiremans van scholengroep SCOOP.

De aanmeldperiode loopt van maandag 11 maart tot en met vrijdag 22 maart. Er komt een informatiecampagne zodat iedereen op de hoogte is van de inschrijvingsprocedure.