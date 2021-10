In Merchtem is de Fietsersbond ontgoocheld dat bij de werken op de Heirbaan er niet ook meteen een nieuw fietspad wordt voorzien. Dat is nochtans dringend nodig volgens de Fietsersbond.

Geen nieuw fietspad op Heirbaan in Merchtem is volgens Fietsersbond ‘gemiste kans’

“Het fietspad op de Heirbaan is nu heel smal en voldoet niet aan de normen”, klinkt het bij de Fietsersbond. “Onbegrijpelijk dat de gemeente het niet meepakt bij de heraanleg van de Heirbaan. En dat terwijl de provincie zo’n fietspad voor 90 procent zou subsidiëren. Nu zullen we wellicht nog jaren moeten wachten op een veilig fietspad.” De gemeente Merchtem laat weten dat de heraanleg van de Heirbaan heel dringend is en er geen tijd rest om eerst nog een subsidiedossier op te starten. Later dan dat wel nog gebeuren.