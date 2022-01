Geen schoolbus meer, naschoolse opvang Pagadder krijgt het moeilijk: “Financieel niet houdbaar”

De naschoolse en opvang Pagadder in Oppem, bij Meise, krijgt minder dan de helft van de kinderen over de vloer omdat de schoolbus omwille van corona niet rijdt. “We krijgen het moeilijk om te overleven, want we kunnen geen coronasubsidies krijgen”, zucht verantwoordelijke Lieve Hellinckx van Pagadder.

De naschoolse opvang Pagadder in Oppem bestaat sinds 2007. De kinderen worden normaal gebracht door de schoolbus van de gemeente Meise. Maar in september vorig jaar reed de schoolbus al een maand niet omdat er te veel coronabesmettingen waren. “In andere gemeenten kon dit wel”, vertelt Lieve Hellinckx. “Wij hebben toen tijdelijk zelf een bus ingeschakeld, wat financieel niet betaalbaar bleek. Na wat lawaai van de ouders en het inschakelen van de pers, reed de bus weer wel in oktober.”

Dat bleef zo tot twee maanden geleden. “Ondertussen rijdt de schoolbus weer al bijna twee maand niet en we kregen het nieuws dat de schoolbus pas op 7 maart weer zou opstarten”, vertelt Hellinckx. “Wij staan met onze rug tegen de muur. We krijgen geen coronasubsidies van Kind en Gezin omdat het om de schoolbus gaat. We vangen momenteel ongeveer de helft van de kinderen op die we normaal zouden opvangen. We gaan de kindjes te voet afhalen en er zijn enkele bereidwillige ouders die een aantal kindjes brengen”, gaat de verantwoordelijke verder.

Zonder schoolbus krijgt de opvang het financieel moeilijk. “Als erte weinig kinderen hier geraken, kunnen we niet open blijven. Ons personeel moet betaald worden, maar dat wordt steeds moeilijker”, aldus Hellinckx. Schepen van Onderwijs Jorn Lathouwers zegt dat de schoolbus niet voor 7 maart zal rijden. “We moeten absoluut vermijden om groepen te mengen Er zijn opnieuw veel kinderen in quarantaine, scholen en klassen mengen, is geen goed idee. We betreuren het ook, maar we gaan geen extra risico’s nemen”, besluit Lathouwers.